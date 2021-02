Klaudia Halejcio jest W CIĄŻY! Pochwaliła się zdjęciami USG i partnerem (ZDJĘCIA)

Klara przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona dla mnie jest jeszcze jakaś taka niestabilna, niedojrzała. Co chwilę nowy facet, skacze z kwiatka na kwiatek. Tu dopiero co świeży związek i już ciąża. Oj za szybko, za szybko. Oby zaraz nie została samotną mamusią z dzieckiem. No chyba, że świadomie go złapała na dziecko bo podobno bardzo kasiasty. To przynajmniej alimenty będzie miała dobre