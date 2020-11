Wdowa po Seanie Connerym pokazała ich ostatnie wspólne zdjęcie. "Umarł we śnie"

Sherlock 22 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Co drugi Szkot wygląda jak Sean. Pomieszane włoskie, irlandzkie i polskie albo niemieckie geny. Szkoda chłopa ale życie miał piękne. Jego żona jest prawniczką, oni oboje robili przekręty deweloperskie na bance spekulacyjnej w Hiszpanii na początku lat 2010tych. Te całe opustoszale miasta w Hiszpanii to tez jego biznesy. On kiedyś chyba w 2012 albo 2013 roku przyjechał do parlamentu szkockiego i miał przemówienie o tym, ze płaci wysokie podatki i socjal szkocki go za dużo kosztuje. Straszna hipokryzja jak na chłopaka z Grantona, który zarabiał na życie jako mleczarz na Gorgie i rozbierał się na Akademii Sztuk Pięknych. Nawet odgrażał się, ze zrezygnuje z obywatelstwa. Za te przekręty był ścigany, wtedy właśnie wyjechał gdzieś daleko i coś mu się zdrowotnie musiało stać, może zawał albo udar bo zmarniał w oczach przez dosłownie kilka lat.