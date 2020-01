Weronika Marczuk szczerze o macierzyństwie: "Miałam problem z donoszeniem ciąży. POCHOWAŁAM DWOJE DZIECI"

Kaśka 47 min. temu zgłoś do moderacji 50 6 Odpowiedz

Gratulacje, ze jej się wreszcie udało. Naprawdę. Wiek mnie nie interesuje. Skoro natura, technologia, nauka i pieniądze na to pozwalają, to trzeba to zaakceptować. Zdrowia i dużo sił życzę pani Weronice. P.s Ja poroniłam 4-krotnie, ale jako ze mam dzieci to nikt się nie interesował jak się czuję, tylko było: ciesz się, ze wogóle masz, a najlepiej załóż spiralę, bo po co ci kolejne dziecko...