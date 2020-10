Weronika Marczuk wspomina poród ciężko chorego dziecka: "Trwał PIĘĆ DNI. To było ponad siły"

Katja 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Chciałoby się tak fajniusio, żeby ktoś za nas wypucował nasze sumienia!!! Prawa kobiet!!! A gdzie PRAWA CZLOWIEKA? Państwo, co tak walczycie o te prawa to może skoro jesteście tak odważni to konkretnie proszę! Prosze sobie wypisać na tych transparentami, T-shirtach: Jesteś brzydki, ułomny, nie taki doskonały, odlany z właściwej formy to trzeba Cię usunąć Syneczku albo Córeczko rozszarpać Twoje Ciałko, połamać Ci kostki w łonie Mamy i wywalić do kosza!!! Szlachetnie! Czysto!!! po problemie! Idealny świat!!!!