Weronika Marczuk rozważała adopcję: "Postanowiliśmy, że będziemy próbować do końca"

Weronika Marczuk o ciąży: "Pierwsze pięć miesięcy nie było łatwe"

Postanowiliśmy, że próbujemy do końca, ale jeśliby się to nie udało, zawsze, od początku był taki plan . Były też możliwości na Ukrainie, gdzie mieszkałam, jednak tam jest ta procedura jest bardzo trudna, zwłaszcza dla cudzoziemców - przyznała Weronika i dała do zrozumienia, że nie wyklucza takiej opcji w przyszłości: Ale tak - brałam, biorę to pod uwagę i to bardzo dobre wyjście, jeśli ktoś naprawdę marzy o dziecku.

Zawsze, od początku mojego istnienia wiedziałam, że jak trzeba wziąć kogokolwiek do domu, żeby pomóc, to ja to zrobię. Ja mam taką naturę. Mam dziewięciu chrześniaków, wychowywałam niebiologiczną córkę z miłością. To wcale nie jest tego rodzaju problem. Ta miłość się urodzi. To, co się ma zdarzyć w danej sytuacji, wytworzy się. Miłość rozpuści każdą barierę i każdą granicę, to tylko nasze "myślowe formaty" nam przeszkadzają - twierdzi Marczuk.