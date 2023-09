Weronika Rosati parkuje swoje auto za niemal 300 tys. zł NA ZAKAZIE. Aktorka uzbroiła się w luksusowe dodatki (ZDJĘCIA)

Pozdrawiam 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

a jakby zaparkowała samochód za 10 tys. i odzież za 500 złotych, to by było w porządku, prawda 'dziennikarzu' ? Ludzie, kto wypisuje te farmazony ? Przecież to jest poziom narracji spod budki z piwem.