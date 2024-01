Weronika Rosati świętuje 40. urodziny. Pamiętacie, jak jako 17-latka poszła w pokazie mamy? (STARE ZDJĘCIA)

W 2013 roku aktorka związała się z kolegą po fachu. Jej relacja z Piotrem Adamczykiem uchodziła za niemalże idealną. Zakochani przeżyli wypadek samochodowy, a media obiegły zdjęcia, na których to Adamczyk nosił ukochaną na rękach do ortopedy. Niedługo później oboje polecieli do Stanów Zjednoczonych. Po dwóch latach para postanowiła się rozstać. Kilka miesięcy temu sprawa głośnego wypadku Rosati wróciła na tapet.