Wersow poleca STUDENTOM desery... za kilkadziesiąt złotych! "Chyba nie wiesz, jakie mają budżety"

WOjtek 54 min. temu zgłoś do moderacji 290 1 Odpowiedz

To są osoby oderwane od rzeczywistości. Ale to nie jest ich wina, a nasza.... ponieważ oglądamy to i promujemy. Bez widzów byli by nikim, a tak zarabiają dziesiątki tysięcy czy nawet setki miesięcznie. Uważam że należy ich podziwiać za spryt i odwagę, a tępić ludzi którzy to oglądają. Bo każdy skorzystał by z takiej szansy, nie oszukujmy się