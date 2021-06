Widzowie komentują pożegnanie Edyty Górniak z "The Voice of Poland": "Piosenkarką jest świetną, ale jej wyniosłe zachowanie irytuje"

Edyta Górniak w niedzielny wieczór poinformowała fanów w mediach społecznościowych, że nie przyjęła propozycji udziału w nadchodzącej edycji "The Voice of Poland". Decyzję tłumaczyła pojawieniem się nowych projektów, które całkowicie pochłonęły jej uwagę i koncentrację . Celebrytka wyraziła jednak nadzieję na udział w programie w kolejnych edycjach.

Dla jednych Edyta to czołowa gwiazda polskiej muzyki, dla drugich wyniosła celebrytka. W najnowszym odcinku sondy Pudelka "Daj Głos zapytaliśmy mieszkańców Łodzi, kogo widzieliby w roli mentora w "The Voice of Poland".