Widzowie pokochali Małgorzatę Lewińską w "Lokatorach" Jak dziś wygląda?

Ja tam obchodzę halloween bo jest dzień przed wszystkimi świętymi a potem obchodzę wszystkich świętych nic mi się z tego powodu nie stało zresztą co to za obchodzenie obejrzę parę halloweenowych south parków i tyle i tak nikt nie chce przyjść bo to nie polskie święto zresztą ludzie przypominają sobie mój numer tylko jak coś chcą