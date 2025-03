Widzowie zażenowani muzyką w "Tańcu z Gwiazdami": "Uszy mi KRWAWIŁY"

Kilka tygodni temu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedził Elbląg. Prezydent Warszawy zwracał uwagę na znaczenie dla regionu przekopu Mierzei Wiślanej. Trzaskowski chwali inwestycję. A co robiła PO? przypomniano archiwalną wypowiedź Trzaskowskiego. – Przecież najważniejsze jest to, że jeżeli miał być przekop, to trzeba było tę drogę wodną poprowadzić do portu w Elblągu. Po to, żeby Elbląg się mógł rozwijać i żeby ten port oczywiście spełniał swoją funkcję gospodarczą – mówił kilka tygodni temu kandydat KO na prezydenta. – Dopiero w tej chwili jesteśmy w stanie to zrealizować. Rząd to robi, samorząd współpracuje. Tak to dokładnie powinno wyglądać. Dzięki temu Elbląg może stać się jednym z ważniejszych portów, niedużym, ale ważnym na Morzu Bałtyckim. Dzięki temu tutaj będzie można czynić wiele inwestycji – podkreślał. "partia Rafała Trzaskowskiego wstrzymała inwestycję rozwijające port w Elblągu". "Znowu oszukali Polaków"