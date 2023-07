Wielka zmiana u Bieberów: UŚMIECHNIĘTY Justin i PROMIENNA Hailey delektują się lunchem w towarzystwie znajomych (ZDJĘCIA)

Hailey Bieber i Justin Bieber z całą pewnością są jedną z najpopularniejszych par w show biznesie. Zakochani w 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a niektórzy fani wciąż nie mogą przeżyć, że żoną piosenkarza nie została w końcu Selena Gomez. Kanadyjczyk nie może w pełni odciąć się od przeszłości, bo co jakiś czas w mediach wybucha aferka związana z rzekomo napiętymi relacjami pomiędzy Hailey a Seleną. Ostatnimi czasy fani szczególnie przyglądali się ich relacji po tym, jak w mediach społecznościowych zaczęto publikować "dowody", które miały potwierdzać, że wybranka Biebera, delikatnie mówiąc, nie dogaduje się z Gomez.

Sytuacja okazała się poważna, bo piosenkarka musiała nawet publikować w swoich mediach społecznościowych apel, by jej fani nie nękali dłużej Hailey. Zdradziła również, że ta kontaktowała się z nią i żaliła, że "otrzymuje groźby śmierci i nienawistny hejt". Mimo że Justin jakiś czas temu zniknął z show biznesu, to paparazzi co jakiś czas "przyłapują" artystę, gdy spędza czas ze swoją żoną i posępny spaceruje po amerykańskich ulicach.