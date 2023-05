Wielkie majątki i "błękitna krew". Kim są potomkowie polskich arystokratów? (ZDJĘCIA)

Mikołaj Rey jest potomkiem Mikołaja Reja - szlachcica, renesansowego pisarza nazywanego "ojcem literatury polskiej". Do czasów maturalnych nie umiał mówić po polsku. Gdy tylko opanował język, przeprowadził się do Krakowa, gdzie mieszka do dziś. Wziął udział w programach "Projekt Lady" oraz "MasterChef".