Tak urządziła swój dom Anna Czartoryska: ogromny ogród, sporych rozmiarów garderoba i drewniane schody w stylu amerykańskim (ZDJĘCIA)

4 dzieci to jest co robić. Uśmiecha się pani, ale widzę że nie do końca jest dobrze. Dzieci maleńkie i potrzebują uwagi. Mama pewnie zmęczona. Zrobić przerwę w rodzeniu i znaleźć czas dla siebie. Pewnie będzie go niewiele, ale każde następne dziecko przybliża do kryzysu. Kto to powiedział?