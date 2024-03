Wietrzący tors Michał Szpak, uśmiechnięte siostry Popławskie i inni wracają z tajnej ramówki TVN (ZDJĘCIA)

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego formatu przechwyconego przez TVN z zagranicy. Mowa o "Czas na Show. Drag Me Out", w którym sześć Drag Mentorek będzie usiłowało wydobyć wewnętrzną królową ze znanych podopiecznych i przygotować ich do zmierzenia się w "lip sync battles". Uczestnikami programu są między innymi: Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak czy mąż Katarzyny Skrzyneckiej, Marcin Łopucki. Rolę prowadzącej powierzono Mery Spolsky, natomiast w fotelach jurorów zasiądą: Andrzej Seweryn, Anna Mucha i Michał Szpak.