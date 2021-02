Wiktoria Gąsiewska w krótkiej peruce pozuje niczym Sharon Stone. Internauci oceniają: "Myślałam, że to TATIANA OKUPNIK"

Tatiana Okupnik vibes/ "Do nieba, nieeeba, do piekła uuuu, za tobą będę szła"/Myślałam, że to Tatiana Okupnik/ Byłam przekonana, że to Tatiana Okupnik, 1:1. "Pulp fiction" trochę się kojarzy/Myślałam, że to Halsey/Bella Hadid/Jak Miley Cyrus, tylko czarna wersja/Myślałem, że to Paulla/Nie wiem dlaczego, ale widzę tu Kris Jenner/Na drugim jak Christina Aguilera/ Fryzura à la Demi Moore z "Uwierz w ducha"/Myślałam, że to Tokio z "Domu z papieru" - pisali w komentarzach fani.