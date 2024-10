Wojciech Szczęsny na zakupach z Mariną u boku

Pobyt Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego w stolicy trwa w najlepsze.Ostatnio wybrali się na zakupy do najbardziej ekskluzywnego domu handlowego w Warszawie. Nie jest tajemnicą, że Polak, który ostatnio został gwiazdą FC Barcelony, oraz jego ukochana to wielcy miłośnicy designerskich fatałaszków. Na małych zakupach w warszawskim sklepie z luksusową odzieżą w oczy piłkarza wpadły warte aż 10 tys. złotych spodnie. Według relacji paparazzo, który uwiecznili eskapadę pary, to one trafiły do torby Szczęsnego.