Wojtek Gola kibicuje na widowni "Tańca z Gwiazdami" i zachwyca się Wiktorią Gąsiewską: "Jest bardzo ATRAKCYJNĄ dziewczyną"

Ewelina 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Apeluję do mamusiek, by nie puszczały do szkół swoje chore kaszlące dzieci z gorączkami. Dzisiaj córka mi mówiła, że taki jeden przyszedł tak chory, że chciało mu wyrwać płuca od kaszlu. Nauczycielka kazała mu zadzwonić po matkę, a on powiedział, że i tak nie pójdzie, bo mama z tatą są w pracy i się nie zwolnią.