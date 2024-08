Wojciech Szczęsny był KRYTYKOWANY przez ojca. Dziś nie mają kontaktu. Tak bramkarz niedawno mówił o ich relacji

Pozdrawiam 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Pani profesor Ewa Woydyłło zwraca uwagę na to, że jest to forma patologii. Ja tez miałem dużo zarzutów do starych, ale poszedłem na terapie i poukładałem sobie w głowie i z rodzicami się pogodziłem. Mamy teraz relacje na moich zasadach i możemy iść dalej. Jak są wnuki to nie jest normalne, ze nie maja z dziadkiem kontaktu nie czarujmy. Właśnie dla dzieciaków chce się sprawy poukładać aby miały kontakt z dziadkiem. Życzę Wojtkowi dlaczego dojrzewania i wzrastania może kiedyś do tego dojdzie sam.