Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ZRUGANY za promowanie suplementów na sen: "Wspominasz historię ze swojego życia i wklejasz reklamę pierdół?!"

Tego typu post pojawił się w czwartek na profilu Wojtka, który zapozował z ciężarną żoną i... suplementami na sen. Zdecydował się jednak do fotografii dołączyć obszerny wpis, w którym nawiązał nie tylko do roli taty, ale i samej przygody ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia".

A tak się niewinnie to wszystko zaczęło, złożyłem papiery do programu i lawina się potoczyła. Do tego jak usłyszałem, że było ponad 1000 mężczyzn, którzy startowali do mojej edycji, nie mogłem uwierzyć, że właśnie mnie wybrali - wspomina. Zmieniałem wtedy pracę, dodatkowo zaczynał się sezon karnawałów, a również byłem animatorem dziecięcym i dołożyli mi do tego jeszcze mój ślub - śmieszkuje, w końcu dochodząc do sedna: