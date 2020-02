Wszechwiedząca Anna Lewandowska radzi przyszłym mamom: "Kontrolujmy naszą wagę dla naszego zdrowia i naszej pociechy" (FOTO)

Mimo faktu, że Anna Lewandowska może poszczycić sie tytułem jednej z najbogatszych rodzimych celebrytek, przedsiębiorcza trenerka fitness robi wszystko, co w jej mocy, by być postrzeganą jak "zwykły śmiertelnik". Aktualnie celebrytka jest w drugiej ciąży, co znacznie zwiększa zainteresowanie mediów jej osobą, choć niestety musi się nim dzielić się z inną ciężarną gwiazdą - Małgorzatą Rozenek.