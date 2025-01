Historia związków Weroniki Rosati

Do spotkania Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka doszło na planie powstałego w 2013 r. serialu "Piąty stadion". Wydawało się, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia, o czym miało świadczyć ich szybkie zamieszkanie pod jednym dachem. Niestety, wypadek samochodowy, któremu ulegli, na zawsze zmienił bieg ich relacji.

Odtwórca roli papieża wyszedł z niego bez szwanku. Dzisiejsza solenizantka nie miała jednak tyle szczęścia. Przez kolejne długie miesiące aż 5-krotnie lądowała na stole operacyjnym w związku z poważnym złamaniem nogi. W tym okresie aktor cały czas wspierał swą ukochaną. Wszystko zmierzało ku dobremu, po czym... ich związek w 2015 r. przeszedł do historii.

W tym czasie straciłam złoty moment w mojej karierze, która nabrała zawrotnego tempa po mojej roli w nagradzanej "Obławie" i dużej roli w serialu " Luck" Michaela Manna. Ominęło mnie wiele konkretnych ról, o które nie mogłam nawet się starać ze względu na stan zdrowia. Ale co najgorsze, przeżyłam w tym czasie niewyobrażalny ból, lęk, bezsilność i smutek. (...) Sprawa jest jasna: kierowca jechał za szybko, był pod wpływem negatywnych emocji (pozostanie to pomiędzy mną a nim) i spowodował wypadek, który okaleczył mnie na całe życie - ujawniła niespełna 2 lata temu w podcaście "Polecony z WWA", apelując do Adamczyka o "niewykonywanie zawodowych i szkodliwych działań" przeciwko niej.