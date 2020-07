Wydekoltowana Julia Wieniawa paraduje po "Zbawiksie"

Julia Wieniawa robi, co tylko może, by stale było o niej głośno. Śmiało można stwierdzić, że idzie jej to nawet całkiem nieźle. Z drugoplanowej aktorki w Rodzince.pl i brylowania na salonach u boku Antka Królikowskiego dość prędko awansowała do czołówki polskiego show biznesu. Dziś śpiewa, tańczy, gra, pozuje i… w sumie można by tak wymieniać jej zajętości bez końca.