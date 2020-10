"Wylewna" Barbara Kurdej-Szatan pokazuje, jak KARMI PIERSIĄ i wyznaje: "Zależało mi, żeby urodzić NATURALNIE"

Mmm 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Baby co jest z Wami, już zaczyna się g**noburza o to, która jak preferowała rodzić i karmić. Jak komuś zależy żeby rodzić naturalnie to niech sobie rodzi, jak ktoś chce cesarkę to niech sobie robi. Jak ma ochotę karmić piersią niech karmi i robi sobie foty, a jak macie ochotę dać butle to dawajcie i też możecie tym mówić głośno. Czemu tak bardzo interesują Was cudze wybory? Czemu to wzbudza w Was tyle emocji? Mówię o jednych i drugich. Serio, róbcie sobie co chcecie i dajcie żyć innym.