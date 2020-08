Wyluzowana Anna Lewandowska kibicuje Robertowi i OBJADA SIĘ PIZZĄ: "Bezglutenowa"

Dramat 26 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Oglądałam wczoraj ten mecz i powiem szczerze o mało się nie porzygałam słysząc co drugie słowo u komentatorów "Lewandowski". Czasami miałam wrażenie , że gdyby nie Lewy, Niemcy nie potrafili by trafić palcem do tyłka. Przełączyłam na niemiecki kanał oni tam się nie odzywają prawie wcale. Skąd ta moda na faworyzowanie u nas i ględzenie jak stare przekupy na rynku u naszych komentatorów?! Choć jej mąż się wczoraj nie popisał to według komentujących był jak Bóg 😓