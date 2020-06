Zmęczona Anna Lewandowska chwali się "zasłużonym wychodnym": "Nadeszła chwila, kiedy wyjście do fryzjera cieszy POTRÓJNIE" (FOTO)

Dziś nadeszła u mnie ta chwila kiedy wyjście do fryzjera cieszy, podwójnie... Co ja pisze... potrójnie. Ach, i kawa wypita w ciszy. I pytanie do Was Drogie Mamy. Kiedy macie chwilkę i krótki czas do wykorzystania dla siebie, to na co go przeznaczacie? - dopytywała obserwatorki Ania.