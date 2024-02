Wyluzowana Meghan Markle w okularach Givenchy i płaszczu za 25 TYSIĘCY. Harry'ego z nią nie było... (ZDJĘCIA)

Niedawno minęły cztery lata od pamiętnego oświadczenia księcia Harry'ego i Meghan Markle , które stało się początkiem "Megxitu". Choć formalnie Sussexowie nie należą już do szeregów royalsów, to medialne zainteresowanie zdaje się nadal im sprzyjać. Przekłada się to także na pracę amerykańskich paparazzich.

Choć swego czasu Meghan i Harry mocno zabiegali o prywatność, to wydaje się, że po przeprowadzce do USA sytuacja niespecjalnie się zmieniła. Żona eksroyalsa właśnie wybrała się do jednej z modnych knajpek w Los Angeles, gdzie konsumowała lunch ze znanymi koleżankami. Przed wejściem do restauracji "zaczaili" się na nią paparazzi.