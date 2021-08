Wypoczęta Anna Wendzikowska w kwiecistej sukience i z torebką za 4,5 tysiąca pędzi na parking do swojego porsche (ZDJĘCIA)

Na profilu celebrytki systematycznie pojawiają się zapierające dech w piersi fotki z podróży, których mogłaby jej pozazdrościć niejedna influencerka. Ostatnio 39-latka wybrała się na wczasy do Mediolanu, gdzie specjalnie wstała skoro świt, by zrobić sobie idealne zdjęcie w Galerii Vittoro Emanuele.

Tymczasem Anna zdążyła już wrócić do Warszawy, gdzie znów czekała ją "szara" rzeczywistość gwiazdy TVN. W piątek dziennikarka została przyłapana przez paparazzi przed studiem TVN, gdy była w drodze do swojego stojącego na pobliskim parkingu porsche. I tym razem stylizacja celebrytki była dopięta na ostatni guzik: do kwiecistej sukienki Just Paul "Wendzi" dobrała fioletową kurtkę, różowe sandałki na obcasie Jimmy Choo oraz torebkę Saint Laurent za 4,5 tysiąca złotych.