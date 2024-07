Wzburzona Omenaa Mensah reaguje na fake newsy o swojej śmierci i pobiciu przez męża! "ŻYJĘ i mam się świetnie"

W środę Omenaa Mensah za pośrednictwem serwisu LinkedIn opublikowała obszerne oświadczenie. Okazuje się, że w sieci w ostatnim czasie pojawiały się fałszywe informacje o jej rzekomej... śmierci. Była pogodynka odniosła się do skandalicznych publikacji, zapewniając, że wszystko jest u niej w jak najlepszym porządku.

Omenaa Mensah reaguje na fake newsy. Ubolewa nad hejtem

Omenaa Mensah została pobita przez męża?!

Dalej Omenaa Mensah zwraca się do tych, którzy podrzucają jej kłody pod nogi i zespołu Meta. Wspomina też o rzekomym pobiciu przez męża.

Mam złą wiadomość dla wszystkich "dobrze mi życzących". Zamierzam żyć pełnią życia i nadal realizować moją misję pomagania! Meta, proponuję zwrócić szczególną uwagę i zająć się fake newsami na nasz temat, ponieważ słupki reklamowe to nie wszystko! Treści, które pokazujecie, są niebezpieczne i wpływają na naszych bliskich - grzmi. Dziękuję wszystkim za wsparcie! Razem jesteśmy silniejsi. PS A odnosząc się do fake newsa, że mąż mnie pobił. To owszem, na polu golfowym, ale regularnie trenują i wkrótce będzie miał godnego siebie przeciwnika - kwituje z humorem.