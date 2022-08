Wzruszona Małgorzata Rozenek chlipie po debiucie w "Dzień dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Zofia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio?! Ja jutro wracam do biura po urlopie gdzie nie jest łatwo wytrzymać. Nerwy już od wczoraj i jak widzę ta szopke bo rano pogadała w TV i wszyscy się zachowują jakby się nam Boża Rodzicielka objawiła to nie wierzę w to co czytam i widzę! Ludzie o co w tym dzisiejszym świecie chodzi? Przecież ona od zawsze siedzi w TV! Więc co to jest za wydarzenie na litość Boską?! Płacz, podziękowania...sorry ale jak taka żenada zasługuje na takie laury to ja chyba potrzebuję psychologa.