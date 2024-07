Yolanda Hadid zaliczyła wpadkę wizerunkową? Instagramowy ekspert twierdzi, że modelka ma podróbkę luksusowej torebki (FOTO)

Ja 🦎🦎🦎🦎 35 min. temu zgłoś do moderacji 52 0 Odpowiedz

Jak już zabieracie się za dobrą luksusowe to może opiszcie też ostatnie skandale Diora i Chanel. Chanel jest krytykowana za żałosną jakość wyrobów i opryskliwe podejście do klientów: torebki są krzywo szyte, espadryle okazały się klejone a klientka która złożyła reklamację butów rozpadających się po niecałym sezonie dostała odpowiedź że "Chanel jest dla ludzi którzy mają opcje i nie muszą nosić tych samych butów dwa dni pod rząd". Z Doborem jest jeszcze gorzej. Po niezapowiedzianym audycie okazało się że za metką "Made in Italy" stoi tak naprawdę sweatshop przeniesiony z Azji. Pracownicy byli sprowadzani do włoskiego miasteczka z krajów trzeciego świata, mieli obiecane lepsze warunki pracy a tak naprawdę pracowali po kilkanaście godzin dziennie, niektórzy nawet spali w szwalniach bo nie było ich stać na normalne życie, dostawali jakieś groszowe wynagrodzenie dzięki któremu marka Dior mogła obniżyć koszty produkcji torebki do ok 57 dolarów, sprzedawali ją później za grube tysiące a klienci byli wprowadzeni w błąd że to wyrób włoskich rzemieślników. Od dawna mówiło się że koncern LVMH do którego należy marka dopuszcza się podobnych praktyk w przypadku Prady (ponoć dlatego Miucia Prada z mężem są jedynymi z najbogatszych ludzi powiązanych z branżą modową) ale teraz w końcu są dowody przeciwko LVMH.