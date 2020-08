Youtuberka z duetu Szparagi SCHUDŁA 35 kilogramów. "W przekonaniu ludzi byłam LENIWA"

Margo 48 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Zaakceptowanie, ze ma sie problem ( z waga) to pierwszy krok do rozwiazania tego problemu. Zaakceptowanie siebie to nie jest to samo, co zapuszczenie sie (zdrowotne)- jesli dbanie o swoje zdrowie wymaga wysilku ( a i owszem) to nalezy ten wysilek podjac, a nie szukac wymowek ,,dlaczego nie'', poglebiajac problem. Stad postrzeganie osob otylych jako ,,leniwych''- nie dlatego, ze takie faktycznie sa (albo i nie), ale z powodu niecheci do podjecia wysilku na rzecz POZYTYWNEJ zmiany stanu zdrowia- bo dla wielu ludzi nadwaga to w wiekszym stopniu problem zdrowotny i spoleczny niz estetyczny.