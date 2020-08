Ciałopozytywna Dominika Gwit została zaatakowana na Instagramie: "Podziwiam, że nie wstydzisz się zdjęcia w SUKIENCE" (FOTO)

Myślę że 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Hipokryzja level hard jak dla mnie. Gdy pare lat temu pięknie schudła, powtarzała jaka jest teraz szczęśliwa, jak bardzo niezdrowo żyła itd, ba! Książkę wydała, gdzie już na jej premierę zdążyła nabrać wagi... Latała po sniadaniowkach jak dobrze teraz wygląda, jak dobrze się czuje, jak dobry ma teraz styl życia i jak ważna jest zdrowa zbilansowana dieta, mówiła jak jest szczęśliwa i wszystkich w okol starała się mobilizować do walki ze swoimi słabościami. A teraz? Założyła pancerz ochronny i gada wokół jak jest szczęśliwa, jak to wcześniej wcale tak nie było... Wg mnie jest coś nie halo. To nie jest zdrowe, tyć, chudnąć i tyć. Może i rzeczywistoście akceptuje siebie, ale zdrowie jednak jest ważniejsze. A co do ubioru wg mnie osoby otyłe dużo lepiej wyglądają w ładnych zwiewnych sukienkach aniżeli opięte dzinsami które wbijają się we wszystko...