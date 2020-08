Przezorna Dominika Gwit spaceruje ulicami Warszawy w ochronnej maseczce (ZDJĘCIA)

Ann 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Nie pownno się odpuszczać. Nigdy! Moje bmi było i jest zawsze w normie. Ale ruszam się i przede wszystkim odżywiam się bardzo racjonalnie. Dwa wyjścia do restauracji w weekend, do tego dwie lampki wina i w poniedziałek waga na plusie! Przez resztę dni muszę to zgubić, bo co by było gdybym beztrosko jadła na co mam ochotę. Z wiekiem metabolizm spada i trzeba mieć trochę damodyscypliny. Ale w nagrodę mam silne i przede wszystkim zdrowe ciało. A w zdrowym ciele zdrowy duch i nie ma w tym przesady:)