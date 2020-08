Kelly Osbourne ZMNIEJSZYŁA ŻOŁĄDEK i schudła 40 kilogramów: "To najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłam"

Kelly Osbourne , jak to w przypadku dzieci znanych osób bywa, od początku była poniekąd skazana na życie w blaskach fleszy. Nic dziwnego, że córka kontrowersyjnego wokalisty heavymetalowego zespołu Black Sabbath w przeszłości zmagała się z uzależnieniami i zaburzeniami odżywiania.

Sylwia Bomba z "Gogglebox" ważyła 90 kg. Opowiedziała nam, jak schudła

Nie obchodzi mnie, co inni mają w tym temacie do powiedzenia. Zrobiłam to i jestem z tego bardzo dumna. Poddałam się rękawowej resekcji żołądka - wyznała w wywiadzie i dodała: