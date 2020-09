Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga pozują do zdjęć i spędzają razem czas w kawiarni

Od kilku dni Agnieszkę możemy już oglądać na antenie wraz z ekranową partnerką, Ewą Drzyzgą. Póki co wspólne występy Agnieszki i Ewy spotykają się z pozytywnym odbiorem widzów. Same prowadzące chyba również całkiem nieźle czują się w nowych rolach i coraz częściej pozwalają sobie na żarty na wizji.

Nowy angaż sprawił, że Agnieszka ponownie stała się łakomym kąskiem dla paparazzi. Ostatnio fotoreporterzy "przyłapali" celebrytkę opuszczającą studio "Dzień Dobry TVN". Prezenterka w dłoniach dzierżyła karton z przesyłką, na ramieniu niosła za to pokaźnych rozmiarów papierową torbę. Gdy już zapakowała wszystkie zakupy do samochodu, wróciła pod studio i wraz z Ewą Drzyzgą cierpliwie pozowała do zdjęć. Po chwili panie wspólnie udały się do kawiarni, gdzie plotkowały w towarzystwie Moniki Olejnik.