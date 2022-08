Zabiegana Maja Hyży wdzięczy się do kamery i dogląda córki na planie teledysku (ZDJĘCIA)

Maja Hyży na początku lipca po raz czwarty została mamą. Trzy tygodnie po wydaniu na świat córki celebrytka postanowiła powrócić do zawodowych obowiązków. W ostatnim czasie pojawiła się m.in. na nagraniach "Jaka do melodia?", niedługo później brylowała zaś na scenie Wakacyjnej Trasy Dwójki. Między kolejnymi zobowiązaniami znalazła również czas na wyjazd do Sopotu w towarzystwie najbliższych.