Zadowolony Gerard Pique maszeruje na koncert Coldplay z 24-letnią Clarą Chią Marti. Widać, że są zakochani? (ZDJĘCIA)

Niebawem minie rok od rozstania Shakiry i Gerarda Pique. Od tamtej pory ekspartnerzy dzielą się opieką nad wspólnymi synami, co z racji tego, że piłkarz mieszka w Barcelonie, a wokalistka w Miami, nie jest łatwe.

Gerard Pique zabrał dziewczynę na koncert

Tego dnia zarówno Pique, jak i następczyni Shakiry postawili na niezobowiązujące stylizacje. On miał na sobie jeansowo-bawełnianą kurtkę, czarne spodnie, szary T-shirt, czapkę z daszkiem i białe trampki. Ona z kolei zdecydowała się na oversize'owe jeansy, czarną koszulkę i pasującą do niej kurtkę. Koncertowy "look" uzupełniła ciemnymi butami, niebieską torebką i ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi.