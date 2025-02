Zakochane pary wdzięczą się na ramówce TVP

Stacje komercyjne odsłoniły karty wiosennej ramówki, a widzowie mieli już okazję zapoznać się z pierwszymi odcinkami mocno promowanych programów, m.in. powracającego po prawie 10 latach show "You Can Dance", którego skład jurorski nie wzbudził zbyt wielu zachwytów. Telewizja Polska nie mogła pozostać w cieniu rywali, w związku z czym gwiazdy mediów publicznych pokazały się dziś, by zareklamować programy i seriale ze swoim skromnym udziałem.