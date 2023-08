Zakochani (?) Kuba Wojewódzki i Anna Markowska "przyłapani" podczas wspólnego śniadania. Był też czas na opalanie (ZDJĘCIA)

Pod koniec zeszłego roku Anna Markowska potwierdziła, że jest w związku z Kubą Wojewódzkim , nie rozwodząc się zbytnio na temat ich miłosnej relacji. Pierwszy zwrot akcji nastąpił na początku sierpnia, kiedy to była uczestniczka "Top Model" została zauważona w towarzystwie Sebastiana Fabijańskiego .

Zaledwie tydzień po wypłynięciu szczegółów randki Markowskiej i Fabijańskiego, aktor miał przedstawić nowej ukochanej swojego synka. Przypuszczano więc, że ich związek wkroczył na nowy etap. Nagle sytuacja znów zaczęła się komplikować, a do miłosnego uniwersum ponownie wkroczył... Kuba Wojewódzki. Po jednym z koncertów w ramach Top of the Top Sopot Festival, modelka i dziennikarz zostali "przyłapani" przez paparazzi, podczas gdy spacerowali sopockimi ulicami ze splecionymi dłońmi.