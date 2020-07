Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska

Zoo 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ogarniecia sie ludzie! Staro wyglada, male oczy, brzydka.... ja pierdziele! Czlowiek jak czlowiek, tyle! Straszne jest to, ze ze wszystkich kobiet jakie znam jestem jedyna, ktora nie narzeka na to jak wyglada. Ta epidemia kompleksow, jest wina takich komentarzy. Akceptacja samego siebie to podstawa zdrowej relacji ze samym soba i innym. No i zycie latwiejsze jak nie ma sie potrzeby wypacykowania przed kazdym wyjsciem z domu.