Zakochany Radosław Majdan obsypuje kwiatami ciężarną Małgosię Rozenek: "Bo teraz serca masz dwa" (FOTO)

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przeszli długą drogę, by wkrótce móc cieszyć się z przyjścia na świat nowego członka rodzina. Trudno więc się dziwić, że zakochani dzielą się swoim szczęściem przy każdej nadarzającej się okazji.

Ostatnio podczas podróży powrotnej z USA do Polski Małgorzata Rozenek opublikowała wpis, w którym nawiązuje do ikonicznej relacji Kingi Rusin z after party u Beyonce i Jaya Z. W komentarzach razem z żoną żartował rozbawiony Radek.

Okazuje się, że były bramkarz okazuje swojej ukochanej uczucia nie tylko poprzez wspieranie jej instagramowych inicjatyw, ale także w zaciszu domowym. Radzio z okazji Walentynek przyniósł ukochanej żonie wielki bukiet czerwonych róż. Zdjęcie Małgosi z kwiatami podpisał:

"Bo teraz serca masz dwa" - czytamy.

Małgosia nie pozostała mu dłużna. Na swoim profilu na Instagramie pokazała romantyczne zdjęcie z Pysiulą, które podpisała:

"Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.” Erich Osterfield Myślę, że to dotyczy również mężczyzn 😁 tej wszechogarniającej siły Wam życzę. Kochajcie się" - napisała i dodała nawiązanie do niespodzianki od męża: