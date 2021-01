Jessica Alves popisała się stylizacją

Gdy Jessica Alves wyznała w styczniu 2020 roku, że jest osobą transpłciową, znów zaczął pisać o niej cały świat świat. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej celebrytka przeszła ponad sto operacji, by wyglądać jak "żywy ken"... Alves zakasała jednak rękawy i poddała się kolejnym zabiegom, które (tym razem) miały ją upodobnić do "żywej barbie". Zadowolona z atencji gwiazdka dumnie eksponowała nowe pośladki i piersi zarówno na kanapach programów śniadaniowych jak i na instagramowym koncie.