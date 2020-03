"Zamaskowana" Klaudia El Dursi OPUSZCZA BALI: "Po trzech długich miesiącach czas wracać do domu" (FOTO)

Klaudia od dłuższego czasu przebywała na Bali, dokąd udała się w celach zawodowych jako prowadząca program Hotel Paradise. Choć na co dzień ochoczo relacjonowała swój pobyt na indonezyjskiej wyspie, to nie ukrywała, że tęskni za rodziną i chce jak najszybciej wrócić do domu. Jakiś czas temu z przerażeniem opisywała też wyprawę do pobliskiej miejscowości, która według jej relacji zamieniła się w "miasto-widmo".