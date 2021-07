Zamyślona Marta Wierzbicka spaceruje z pieskiem w towarzystwie partnera (ZDJĘCIA)

Mag 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Poczytajcie o tym co Hiszpanie wyprawiaja z chartami galgo. W Europie dopuszcza się takie bestwialstwo. Zanim pojedziecie do Hiszpanii zastanówcie się czy nie obrać innego kierunku bo to nie tylko sangria i taras ale masowe mordy psów i byków.