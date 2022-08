Zapracowana Izabela Janachowska chwali się nianią z PROFESJONALNEJ agencji: "Christopher mówi do niej CIOCIU"

Aga 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ja miałam nianie do dzieci. To normalne jak się chce po macierzyńskim wrócić do pracy. Ja byłam mamą kiedy macierzyński trwał krótko. Aby dziecko nie było w żłobku zatrudniałam nianie, z którą miałam nawet umówione że jak dziecko będzie chore to ja nie biorę l4. Pracowałam w szkole jako nauczyciel i było to dla mnie ważne aby moi uczniowie, a szczegolnie ivh matura nie ucierpiala podczas choroby moich dzieci. Moje nianie były cudowne bardzo mi pomogły. Nie były z agencji, dawało się ogłoszenie do gazety i były jak babcie.