Zapracowani Andrzej Duda i Agata Duda świętują dożynki w Zbylitowskiej Górze (ZDJĘCIA)

Niestety prezydent musiał pożegnać się z beztroską i wrócić do obowiązków. W sobotę udał się na delegację do Zbylitowskiej Góry w woj. małopolskim, gdzie był honorowym gościem podczas Dożynek Gminy Tarnów . Duda dumnie trzymał chleb i uraczył zebranych całą plejadą min. Wygłosił też przemowę, w której zachwalał rolników i ich dokonania.

Wystarczy spojrzeć na te wieńce i korony dożynkowe - ileż z jednej strony kunsztu, ale z drugiej strony także serca i swoistej miłości do tego zboża, do tych płodów rolnych - widać w tych wspaniałych dziełach sztuki - nie waham się tego powiedzieć. Władze Rzeczpospolitej czynią wszystko, co mogą, aby w jak największym stopniu pochylić się nad polskim rolnictwem i nad polskim rolnikiem, który jest pochylony nad swoim polem - stwierdził.