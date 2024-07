Kazimiera Szczuka komentuje zachowanie Zbigniewa Ziobry na imprezie sprzed lat: "Z trudem przychodzi mi pochwalenie go za cokolwiek"

Dwa lata temu premierę miała książka "Zbigniew Ziobro. Prawdziwe oblicze" autorstwa Renaty Grochal. Dziennikarka "Newsweeka" opisała nieznane dotąd historie z życia byłego ministra sprawiedliwości, m.in. jego imprezowy incydent sprzed lat . Mowa o historii z 1992 roku, kiedy Zbigniew Ziobro wyjechał na studia do Krakowa i zamieszkał z kolegą z liceum.

Po jakimś czasie wychodzę i patrzę, a dziewczyna Zbyszka śpi na stole. On siedzi przy niej i ją głaszcze. Przykrył ją kurtką i zrobił jej herbatę z cytryną - opowiadał Renacie Grochal jeden z dawnych kolegów Ziobry.

Wypłynął dawny incydent ze Zbigniewem Ziobrą. Kazimiera Szczuka komentuje

Opowieść o Zbigniewie Ziobro, który "ośmieszył się" przed kolegami, bo nie skorzystał z zaproszenia do seksu z pijaną dziewczyną, jest paskudna. Dlaczego w tym przypadku on sam zachował się przyzwoicie? Może wiedzieć tylko on, ale dobry czyn pozostaje dobrym czynem - podkreśliła.