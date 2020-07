Pewny siebie Zenek Martyniuk zapewnia, że w końcu "USADZIŁ" Daniela: "Przeprowadziliśmy MĘSKĄ ROZMOWĘ"

Daniel Martyniuk bardzo ciężko pracował na łatkę patocelebryty, która dziś do niego przylgnęła. Jeszcze niedawno syn Zenka spędził miesiąc w areszcie za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny, a sąd przezornie nie zgodził się na zwolnienie go za kaucją. Kilkanaście dni po wyjściu na wolność uczcił to z kolei wypadem do Warszawy, podczas którego ponownie stał się bohaterem kilku głośnych awantur.