Zielona niczym Pani Wiosna Edyta Olszówka bije pokłony przed Janem Fryczem, blokując samochodem wyjazd z parkingu (ZDJĘCIA)

Nikogo nie trzeba raczej przekonywać, że celebryci i artyści należą do jednych z najbardziej kreatywnych grup zawodowych, jeśli chodzi o poruszanie się po drodze. Przykładów bardzo swobodnego podejścia do zasad ruchu w wykonaniu postaci znanych z pierwszych stron gazet nie brakuje. Wręcz przeciwnie, grono niedzielnych kierowców sukcesywnie powiększa się z tygodnia na tydzień. Tym razem na głębszą analizę zasłużyły drogowe praktyki Edyty Olszówki , która tak zmieszała się na widok kolegi po fachu, że zapomniała o innych uczestnikach ruchu.

Zielona jak koniczynka Olszówka zaparkowała swoim czarnym mini cooperem przy krawężniku, niestety, po jego niewłaściwej stronie. Na zdjęciach paparazzi widzimy wyraźnie, że aktorka zastawiła pojazdem parking, na którym wszystkie miejsca były po prostu zajęte. Jedyne, co Edyta ma na swoje wytłumaczenie, to to, że nieopodal dostrzegła Jana Frycza. Zaraz po opuszczeniu auta skierowała się w jego stronę. Złożyła ręce jak do modlitwy i oddała mu pokłon, po czym obdarzyła go serdecznym uśmiechem i wyściskała.